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50 миллионов кюри

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общий выброс радиоактивных материалов — 50 млн кюри. Это эквивалентно 500 атомным бомбам, которые сбросили на Хиросиму.

Авария красила глаза

После ЧП столб дыма от продуктов горения достигал десятков метров в высоту, а 90% ядерного топлива ЧАЭС оказалось в атмосфере Земли. Уровень радиационного загрязнения вокруг станции в первые дни аварии был настолько высок, что у ликвидатора Владимира Правика, который прибыл на место одним из первых, цвет глаз изменился с карего на голубой.

Долетело до Америки

Радиоактивное облако, образовавшееся после аварии, накрыло большую часть Европы и дошло до восточного побережья США. Первыми в мире тревогу забили 27 апреля на шведской АЭС, за 1100 км от ЧАЭС, обнаружив радиоактивные частицы на одежде сотрудников. А в начале мая 1986 года в Ирландии прошли радиоактивные дожди.

Рыжий лес

Сосновый лес, прилегающий к ЧАЭС, принял на себя самую большую дозу радиации — деревья погибли и стали буро-красного цвета через полчаса после взрыва.

Радиационные мутанты

После катастрофы людей пугали историями о мутациях, вызванных радиацией: животных с лишними головами, мордами и лапами. По данным ученых, количество мутаций действительно выросло, но не намного.

Удар по Беларуси

Около 70% радиационного загрязнения пришлось на Беларусь, которая потеряла из-за этого большинство сельхозугодий и понесла более $200 млрд убытков.

Горячие точки зоны

К первоначальному состоянию территория не вернется ближайшие 48 тыс. лет. В некоторых местах уровень радиации уже не так высок, однако все еще существуют «горячие точки» с высокой концентрацией радиоактивных веществ. В основном это токсичные соединения цезия и стронция. Они могут проникнуть в кости, зубы и ткани человека и животных, нанося вред здоровью.

200 тысяч в эвакуацию

Из-за аварии власти провели одну из самых масштабных эвакуаций населения в мирное время. Уже через 36 часов после ЧП началось отселение жителей города Припять, расположенного в 3 км от ЧАЭС. Общее количество эвакуированных человек составило 200 тысяч. В список населенных пунктов, подлежавших к обязательному отселению, попали более 70 городов,  сел и поселков.

600 000 ликвидаторов

В первые два года после катастрофы в ликвидации ее последствий участвовали 240 тыс. человек. А за все время — около 600 тысяч.

Второй пожар

Спустя месяц после взрыва реактора, 23 мая 1986 года, на ЧАЭС случился пожар. Для ликвидации возгорания потребовалось до 8 часов, участие приняли 268 пожарных, часть из которых получила значительные дозы облучения. Пожар был строго засекречен приказом Михаила Горбачева и стал известен широким массам только после развала СССР.

Свинец и уран

По разным оценкам, помимо радиоактивных веществ, в результате взрыва в окружающую среду попало 250 тысяч тонн токсичного для живых организмов тяжелого металла — свинца. Кроме этого, перед аварией в реакторе находилось порядка 180 тонн ядерного топлива (диоксида урана), из которых в атмосферу, по разным оценкам, попало до 30%.

Зона на три Киева

Площадь зоны отчуждения — 2600 кв. км в Киевской и Житомирской обл. На такой площади могут поместиться три Киева.

Четыре или двести?

Точное количество пострадавших от чернобыльской катастрофы до сих пор неизвестно. В первые дни на ЧАЭС погибли 38 человек — большинство от острой лучевой болезни. По данным ВОЗ, количество смертей от рака, вызванного катастрофой, варьируется от 4 тыс. до 9 тыс. Международная организация «Гринпис» считает эти данные заниженными в разы и приводит свою цифру — до 200 тысяч смертей.

Ручной лис Семен

В Припяти живет ручной лис Семен, которого подкармливают туристы. Благодаря своей комуникабельности Семен — звезда соцсетей

Пробовали вернуться

В 2012 году 35 бывших жителей Чернобыля обратились к властям с открытым письмом разрешить вернуться им в родные дома, на которые у них есть право собственности. Чиновники тогда ответили, что закон запрещает даже бывшим жителям возвращение на загрязненные территории, и отказали в просьбе.

131 бесстрашный

В зоне отчуждения по состоянию на сегодняшний день живет 131 самосел. К ним в гости едут туристы со всего мира.

Арка снизила фон

Уровень радиации возле сооруженной в прошлом году Арки, накрывшей взорвавшийся в 1986 реактор, снизился более чем в 10 раз. В целом по зоне отчуждения фон снизился в 2—3 раза и составил 7—15 миллирентген в час вместо прежних 20—40 (при норме 20). На полное очищение зоны необходимо 24 тысячи лет.

Поймал медведей

Благодаря фотоловушкам исследователи Чернобыля зафиксировали появление в здешних лесах рысей, медведей и зубров. Об этом сообщал зоолог Сергей Гащак, который расставил фотоаппараты, срабатывающие при появлении животных. По его словам, медведей здесь не было около 150 лет. Среди фауны есть и краснокнижные особи.

Укрытие-рекордсмен

«Укрытие-2», или Арка, накрывшая старый саркофаг 4-го реактора — самое большое в мире передвижное сооружение. Строительство обошлось в 2 млрд евро.

Ночь в зоне — 200 грн

В июне прошлого года прямо в центре Чернобыля в помещении бывшего общежития «Полесье» открыли отель-хостел для туристов. Отель рассчитан на 100 мест. Сутки проживания — 200 гривен, а заказывать номер нужно через Госагентство по управлению зоной отчуждения. В номерах есть телевизоры, душ и даже Wi-Fi.

Туристов все больше

Чернобыльская зона очень популярна среди туристов. Только за прошлый год там побывало 3520 делегаций, или 49 758 человек, что на 35% больше, чем в 2016. Доля иностранных туристов — 70%, а география гостей — 114 стран. Чаще всего посмотреть на последствия аварии едут из США, Британии, Германии и Польши. Но есть туристы даже из Японии и Австралии.

Чернобыльский Ильич

Один из последних памятников Ленину до сих пор стоит непосредственно в самом Чернобыле. Самоселы просят власти не сносить их Ильича.

Опасный металл

Техника, которая осталась после аварии частично была порезана на металлолом, и после дезактивации металл увозили на чистую территорию вне зоны. Как сообщали в Припятской прокуратуре, все же был случай, когда автомобиль вывозил металл без необходимых документов и дозиметрического контроля. Также были попытки вывезти и опасную древесину, чтобы продать ее на частные пилорамы.

Зону сняли в клипе

В зоне отчуждения в последние годы модно снимать клипы. Настоящий фурор произвел клип легендарной британской группы Pink Floyd на инструментальную композицию Marooned, снятый в том числе в заброшенной Припяти. За первые три дня клип посмотрело более 500 тыс. человек, а всего у видео более 20 млн просмотров.

Энергия солнца

В январе 2018 года закончилось строительство небольшой солнечной электростанции мощностью 1 мегаватт. Она состоит из 3800 фотоэлектрических панелей, установленных на площади 1,6 га всего в сотне метров от бывшего реактора Чернобыльской АЭС. Станция способна обеспечить электричеством 2 тысячи городских квартир.

ЧАЭС в видеоиграх

Серия видеоигр «Сталкер» сделала Чернобыль и события вокруг него знаменитыми на весь мир и стала культовой. По разным оценкам, было продано от 4 до 8 млн копий игры.

Авария и творчество

К теме Чернобыля неоднократно обращались в своем творчестве самые разные музыканты. «Скрябин» в 2000 году записали трек «Чорнобиль Форева», итальянец Адриано Челентано еще 10 лет назад спел песню «Видеть сны в Чернобыле», а киевская группа Onuka в прошлом году записала мини-альбом Vidlik, посвященный событиям на ЧАЭС.

«Дуга» для ракет

Одна из популярнейших досто­примечательностей Зоны — «Дуга». Это советская радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных ракет.

Гобелен в ООН

Гобелен «Чернобыль» площадью 40 кв. м находится в зале ООН в Нью-Йорке. Его соткал белорусский художник Александр Крищенко.

Сериал о катастрофе

Студия HBO, подарившая миру сериал «Игры престолов», сейчас снимает мини-сериал «Чернобыль», который расскажет непосредственно о дне, когда случилась авария. В сериале сыграют такие звезды, как Стеллан Скарсгард («Нимфоманка», «Тор», «Умница Уилл Хантинг») и Эмили Уотсон («Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Рассекая волны»).

Музей и выставки

В 1992 году в ста километрах от эпицентра катастрофы в Киеве был открыт Национальный музей «Чернобыль» — образовательный центр экологической культуры и безопасности жизни. В нем собрано огромное количество артефактов и документов об аварии на ЧАЭС, проходят регулярные творческие выставки и экологические тренинги.

Мистика в кино

В этом году в Украине выйдет в прокат фильм «Брама» — экранизация пьесы украинского драматурга Павла Арье «В начале и конце времен», который расскажет мистическую историю о жизни семьи в Чернобыльской зоне. Главную роль Бабы Приси сыграет Ирма Витовская. Фильм частично финансирует государство, выделив на съемки 8,6 млн грн.

 
Илья Требор, Игорь Серов, ForUm

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