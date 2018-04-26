Прокуратура Волынской области совместно с сотрудниками СБУ, Нацполиции и САП задержала троих должностных лиц горсовета Луцка, в том числе – заместителя городского головы во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 тысяч долларов США.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, чиновники требовали взятку за оформление права собственности на уже построенный жилой дом.

Кроме того, в ходе документирования преступных действий заместителя городского головы установлен факт его посредничества при вымогательстве председателем одного из судов области неправомерной выгоды от гражданина в сумме 10 тысяч долларов за вынесение положительного решения в ходе судебного разбирательства уголовного производства.

Судью задержали во время получения взятки.