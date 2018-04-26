также в разделеПроисшествия
АТО: Боевики совершили 76 обстрелов, пострадали 11 военных 12
Матиос уточнил количество самоубийств среди бойцов АТО 39
На Киевщине хулиганы бросили камень в поезд и разбили голову машинисту 45
В Риме умер возвращавшийся с антарктической станции украинский ученый 86
Боевики из артиллерии обстреляли жилые дома в Луганском 34
В Украине резко увеличилось число больных корью 58
В оккупированной Макеевке подорвали участок «полиции» 49
Число погибших в ДТП в Кривом Роге увеличилось до 10 человек 74
В Херсоне застрелили известного бизнесмена 98
Сутки в зоне АТО: 69 обстрелов, ранены 11 военных 91
Под Киевом произошло массовое отравление водопроводной водой 141
Комитет: Более тысячи ветеранов АТО совершили самоубийство 83
На Запорожье у дома поселкового головы взорвали гранату 62
На Житомирщине утонула двухлетняя девочка 125
ДТП в Кривом Роге: Пассажиров в маршрутке было больше нормы 50
Сутки в АТО: 44 обстрела, 5 военных – ранены 36
В Полтаве разбили мемориальную доску герою АТО 46
На Черкасщине под мостом нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами 43

Прокуратура Волынской области совместно с сотрудниками СБУ, Нацполиции и САП задержала троих должностных лиц горсовета Луцка, в том числе – заместителя городского головы во время получения ими четвертого транша неправомерной выгоды в размере 17 тысяч долларов США.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, чиновники требовали взятку за оформление права собственности на уже построенный жилой дом.

Кроме того, в ходе документирования преступных действий заместителя городского головы установлен факт его посредничества при вымогательстве председателем одного из судов области неправомерной выгоды от гражданина в сумме 10 тысяч долларов за вынесение положительного решения в ходе судебного разбирательства уголовного производства.

Судью задержали во время получения взятки.   
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги