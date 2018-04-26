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В четверг, 26 апреля, исполняется 32 года со дня Чернобыльской катастрофы – крупнейшей технологической аварии в истории ядерной энергетики.

Взрыв произошел 26 апреля 1986 года в 1:23:47 в ходе проведения проектного испытания турбогенератора №8 на 4 энергоблоке, в результате был полностью разрушен реактор. Здание энергоблока, кровля машинного зала частично обрушились. Возникло более 30 очагов пожара, основные из них через час были подавлены, а к 05:00 26 апреля пожар ликвидировали.

Однако позже в результате разотравления атомного топлива разрушенного реактора в разных частях центрального зала 4 блока возник более интенсивный пожар. Для его тушения была использована вертолетная техника.

В первые часы аварии пришлось остановить соседний 3-й энергоблок и произвести отключение оборудования 4-го энергоблока.

В результате аварии произошел выброс, по различным оценкам, до 14·1018 Бк, что составляет примерно 380 миллионов кюри радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90. По силе взрыва это составило 300 Хиросим. 

Непосредственно во время взрыва на четвертом энергоблоке погиб только один человек, еще один скончался утром от полученных травм. 27 апреля 104 пострадавших эвакуировали в Московскую больницу №6. Впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС, членов пожарных и спасательных команд развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев.

Радиоактивное облако от аварии накрыло европейскую часть бывшего СССР, большую часть Европы, восточную часть США. Примерно 60% радиоактивных веществ осело на территории Беларуси.

Из зоны поражения были эвакуированы около 200 тысяч человек. Ситуация осложнялась тем, что советское руководство долго замалчивало факт катастрофы, а 1 мая люди, ничего не зная, вышли на митинг.

По данным организации Союз «Чернобыль», из 600 тысяч ликвидаторов 10% умерли, а еще 165 тысяч стали инвалидами.

 
ForUm

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