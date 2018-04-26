В Украине спецслужбы задержали бывшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала.

Об этом заявила пресс-секретарь чешского Министерства иностранных дел Ирена Валентова, сообщает чешское издание Сeske Noviny.

Сообщается, что Вокала задержали в Украине за незаконное использование технических средств, передает Фокус.

«Чешское посольство в Киеве решает консульский случай одного арестованного чеха, который был задержан. С заинтересованными лицами и его семьей мы в контакте», - сказала Валентова.

Вокала подозревают в деле бизнесмена Альбина Арифовича, которому следователь якобы выдавал информацию. Также его подозревают в других огласках информации фигурантам уголовных дел.

Сам Вокал утверждает, что стал жертвой заговора и игры в правоохранительных структурах.

Согласно информации Info.cz, вместе с бывшим детективом украинские спецслужбы якобы арестовали также чешского дипломата. Однако его позже отпустили, учитывая дипломатический паспорт.

Украинские правоохранители информацию о задержании пока не комментировали.