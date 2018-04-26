В Украине спецслужбы задержали бывшего следователя Управления по выявлению организованной преступности полиции Чехии Людека Вокала.
Об этом заявила пресс-секретарь чешского Министерства иностранных дел Ирена Валентова, сообщает чешское издание Сeske Noviny.
Сообщается, что Вокала задержали в Украине за незаконное использование технических средств, передает Фокус.
«Чешское посольство в Киеве решает консульский случай одного арестованного чеха, который был задержан. С заинтересованными лицами и его семьей мы в контакте», - сказала Валентова.
Вокала подозревают в деле бизнесмена Альбина Арифовича, которому следователь якобы выдавал информацию. Также его подозревают в других огласках информации фигурантам уголовных дел.
Сам Вокал утверждает, что стал жертвой заговора и игры в правоохранительных структурах.
Согласно информации Info.cz, вместе с бывшим детективом украинские спецслужбы якобы арестовали также чешского дипломата. Однако его позже отпустили, учитывая дипломатический паспорт.
Украинские правоохранители информацию о задержании пока не комментировали.
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