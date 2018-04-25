Правоохранители неоднократно составляли протоколы о нарушении правопорядка на ромов, которые разбили лагерь на Лысой горе в Киеве. Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крыщенко в интервью 112 Украина.

«Мы очень четко понимаем, когда полиция может вмешиваться, а когда – нет. Мы не допустим, чтобы кто-то разгонял эти временные поселения, если они не нарушают законов. Хотя там неоднократно составляли протоколы: они и посадки вырубали, и загрязняли территорию. Но это вопрос не столько полиции, сколько социальных служб, коммунальщиков, местных властей», - пояснил он.

По словам Крыщенко, в Киеве есть несколько мест, где цыгане обычно разбивают свои палатки.

«Эти места под пристальным вниманием как полиции, так и власти. О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях дети, и им не обеспечивается достаточно условий, поэтому проводили эту работу», - сказал начальник столичной полиции.

Он отметил, что большая часть этих ромов приехала на поминальные дни, собрали на кладбищах то, что оставили люди, и уехали.

«Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли. У нас нет ни одной жалобы рома на побои или насилие. И, насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные», - сказал Крыщенко.

Напомним, Amnesty International требует расследовать погром лагеря ромов членами организации C14 на Лысой горе в Киеве.