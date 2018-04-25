Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует факты возможных коррупционных схем при закупке оборонной техники, о которых писал журнал «Новое время» и в которых фигурируют первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.



Об этом на пресс-конференции заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в ответ на вопрос журналистов, открыто ли уголовное производство по результатам опубликованного в СМИ расследования, сообщает УНИАН.

«Это производство открыто. И проводится расследование. Но мы эту ситуацию видели еще до статьи, и фактически совпал выход этой статьи и регистрация этого производства», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, Государственный концерн «Укроборонпром» заявил, что обратится в суд из-за публикации материала издания «Новое время» о схемах, которые якобы используют чиновники в оборонной сфере.

В Национальном союзе журналистов Украины сообщили, что будут обращаться к отечественным и международным партнерам из-за давления заместителя председателя фракции «Народный фронт» и председателя комитета по нацбезопасности Сергея Пашинского на журналистов журнала «Новое время».

Служба безопасности проверяет информацию о наличии в публикации журнала «Новое Время» сведений, составляющих государственную тайну.