Служба безопасности проверяет информацию о наличии в публикации журнала «Новое Время» сведений, составляющих государственную тайну.

Об этом заявил первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает Укринформ.

«Преждевременно давать еще квалификацию. Сейчас Служба безопасности Украины в пределах определенных законодательством полномочий проверяет информацию о наличии в публикации сведений, составляющих государственную тайну, потому что здесь вопросов очень много», - сказал Маликов.

Как сообщалось, журнал «Новое Время» опубликовал материал о якобы злоупотреблениях при продаже и покупке продукции военно-промышленного комплекса (ВПК) в оборонном комплексе.

В этой публикации была описана схема закупки Житомирским бронетанковым заводом у польской компании Wtorplast, списанных из вооружения советских БМП-1 1980-х годов выпуска.

По данным источников «Новое время», украинский завод завозил БМП в разобранном виде, каждая башня оценивалась в $66 тысяч, а каждое шасси - в $99 тысяч. Далее завод «ремонтировал» БМП - просто соединял ранее разобранные части. Стоимость работ составила еще $40 тысяч за единицу. Вследствие БМП стоимостью 20 тысяч евро обходилась украинскому оборонному бюджету в $205 тысяч. Источники издания сообщили, что конечным бенефициаром этой схемы якобы является народный депутат и экс-председатель наблюдательного совета «Укроборонпрома» Сергей Пашинский.

В свою очередь Пашинский подал иск о защите чести, достоинства и опровержении недостоверной информации против ООО «Издательский дом Медиа-ДК», который издает журнал «Новое время».