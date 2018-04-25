Национальное антикоррупционное бюро пока не видит никаких конкретных фактов нарушения закона в скандальных аудиозаписях нардепа Александра Онищенко, на которых он якобы общается с Президентом Петром Порошенко. Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил на брифинге в среду, сообщает «Украинская правда».

«Мы ожидаем, что господин Онищенко более конкретно расскажет хотя бы по одному какому-то кейсу: что «я дал депутату такому-то столько-то за такой-то закон», чтобы это можно было бы проверить», - говорит глава бюро.

По его словам, сейчас детективы НАБУ переписываются с Онищенко и пытаются получить эту информацию, однако пока безрезультатно.

Сытник рассказал, что Онищенко уже давно делает подобные «громкие заявления», и даже дело по ним открыто и расследуется до сих пор, но ни конкретики, ни пленок с записями депутат не предоставляет.

«Там были заявления о подкупе депутатов, лоббировании законов и очень многое другое, но эти заявления носили общий характер, без конкретных фамилий, мест передачи средств, без ссылки на аппаратуру», - говорит директор НАБУ.

По его словам, Онищенко допросили, но он ничего более подробно не сообщил.

«Были предложения передать нам эти записи - нет ничего», - заявляет Сытник.

Он отметил, что и теперь нардеп не предоставляет записи следствию.

«Для того, чтобы установить подлинность пленок, если они есть, надо чтобы эти пленки попали для исследования процессуальным способом от самого Онищенко. Пока согласия любым законным способом мы не видели», - говорит глава антикоррупционного бюро.

Он считает, что тактика Онищенко - сделать громкие заявления и ничем их не подтвердить.

«Когда доходит до конкретики - начинается игра с его стороны. Не знаю, понимает ли он, но он там тоже фигурирует. И не факт, если приедет Онищенко, что пленки или устройство, которым велась запись, приедут вместе с ним», - резюмировал Сытник.

Напомним, 19 апреля депутат-беглец Александр Онищенко обнародовал часть записи разговора якобы с участием Президента Петра Порошенко.

Пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко назвал фейком эти записи.

Национальное антикоррупционное бюро готово изучить эти записи.