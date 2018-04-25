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Лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников провести новую демонстрацию в среду, 25 апреля после того, как сорвалась его встреча с временно исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. 

В видеообращении, опубликованном в Facebook, оппозиционер заявил, что правящая Республиканская партия Армении хочет «воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть», сообщает «Новое Время».

Он также отметил, что оппозиция не может согласиться с назначением представителя этой партии новым премьер-министром.

«Мы не можем позволить, чтобы эта коррумпированная система продолжила свое существование», - подчеркнул Пашинян.

Встреча Пашиняна и Карапетяна должна была пройти 25 апреля. Однако и.о. премьера заявил, что переговоры не состоятся, поскольку лидер оппозиции выдвинул новые требования по их формату, повестке и освещению и предложил список лиц, которые должны участвовать со стороны временного правительства.

«Также заявлено, что переговоры будут вестись исключительно по его (Пашиняна. - Ред.) повестке. Это не переговоры», - подчеркнул Карапетян. 

Карапетян также предложил президенту страны Армену Саркисяну организовать встречу парламентских и внепарламентских политических сил для обсуждения ситуации в стране и возможных путей выхода из нее «вплоть до проведения внеочередных  парламентских выборов».

Ранее Пашинян заявлял, что ни один член правящей Республиканской партии Армении не может стать премьер-министром страны, в том числе и исполняющий обязанности главы правительства Карен Карапетян.

Напомним, 23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна по правящей Республиканской партии Армении.
ForUm

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