Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали процесс разведения сил в Станице Луганской, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, вчера, 24 апреля около девятнадцати часов боевики российско-оккупационных войск нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской. Обстрел позиций ВС Украины осуществлялся с применением крупнокалиберных пулеметов и продолжался около десяти минут.

В штабе АТО расценивают факт нарушения режима тишины боевиками вблизи Станицы Луганской как попытку избежать выполнения требований рамочного решения по разведению сил и средств и отсутствие стремлений в главарей российско-оккупационной администрации к стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

В свою очередь, подразделения сил АТО готовы к началу процесса разведения при условии неукоснительного выполнения оккупантами требований Минских договоренностей.

Напомним, ранее боевики срывали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которые были запланированы на 20 и 25 апреля.

21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября 2016 года неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.