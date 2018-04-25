также в разделеОбщество
Игорю Калетнику и не снилось: На Волынской таможне Украины - новая коррупционная история
Сытник не знает, чем закончится расследование против Омеляна 5
Порошенко поручил начать серийное производство ракет для «Ольхи» 14
Сытник не видит конкретных фактов в «пленках Онищенко» 10
Белорусские спецслужбы пытались завербовать жителя Черниговщины 13
Херсонский суд арестовал доверенное лицо Путина 27
Сытник анонсировал дела в отношении нардепов и членов Кабмина 35
Сытник: Задержание на взятке сбушника – продолжение дела Пимаховой 34
ПАСЕ наградила Ивано-Франковск за продвижение европейских идеалов 18
Украина поднялась в рейтинге свободы СМИ 26
Задержанного в Крыму Стешенко увезли из спецприемника в неизвестном направлении 24
Денисову вызвали в НАПК 70
На Сумщине задержали банду, укравшую фуру с телевизорами и мониторами 40
Из Украины в третий раз выдворили «вора в законе» «Тенго Гальского» 35
24 апреля. Картина дня 52
САП проверяет причастность Труханова к преступной банде 57
Защитника Сущенко в РФ Фейгина лишили статуса адвоката 92
За 4 года жилье от государства получили только 63 семьи переселенцев 48

Российско-оккупационные войска в очередной раз сорвали процесс разведения сил в Станице Луганской, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, вчера, 24 апреля около девятнадцати часов боевики российско-оккупационных войск нарушили режим тишины на участке разведения сил и средств сторон неподалеку Станицы Луганской. Обстрел позиций ВС Украины осуществлялся с применением крупнокалиберных пулеметов и продолжался около десяти минут.

В штабе АТО расценивают факт нарушения режима тишины боевиками вблизи Станицы Луганской как попытку избежать выполнения требований рамочного решения по разведению сил и средств и отсутствие стремлений в главарей российско-оккупационной администрации к стабилизации ситуации на линии соприкосновения.

В свою очередь, подразделения сил АТО готовы к началу процесса разведения при условии неукоснительного выполнения оккупантами требований Минских договоренностей.

Напомним, ранее боевики срывали разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской, которые были запланированы на 20 и 25 апреля. 

21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о  разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября 2016 года неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги