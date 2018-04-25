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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ведет себя очень открыто и порядочно в вопросах подготовки запланированной встречи с представителями США на высшем уровне.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Нам прямо сказали, что они хотели провести встречи как можно быстрее, и мы считаем, что это отличная вещь для мира», - сказал Трамп журналистам во время встречи с президетом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме.

«У нас очень хорошие дискуссии. Ким Чен Ын, он действительно был очень открытым, и я думаю, очень порядочным, судя по всему, что мы видим сегодня», - добавил Трамп.

Трамп добавил, что он может встретиться с Кимом в конце мая или в июне.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея замораживает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон на севере страны.

Трамп заявлял, что может встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшие недели. Вместе с тем Трамп выразил надежду на плодотворную встречу с северокорейским лидером, однако предупредил, что уйдет со встречи, если она покажется ему не результативной.

 
ForUm

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