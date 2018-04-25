За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 69 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенной 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов и гранатометов противник обстрелял наши позиции в районе Ломакино. Также 120-миллиметровые минометы агрессор применил по защитникам Водяного, Новотроицкого, Гнутово и Пищевика, а минометы калибра 82 мм – в районе Широкино и Водяного.

Из гранатометов боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Лебединского, Талаковки, Авдеевки, Гнутово, Марьинки и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Павлополя, Первомайского, Красногоровки и шахты «Бутовка», из БМП – у Водяного, Пищевика и Гнутово, а из стрелкового оружия – в районе Каменки, Новомихайловки, Авдеевки, Талаковки, Марьинки и Водяного. Кроме этого, защитников Талаковки, Павлополя и Широкино обстреливали вражеские снайперы.

На луганском направлении из запрещенной 122-миллиметровой артиллерии и неоднократно из 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали украинские позиции в Луганском. Также 120 и 82-миллиметровые минометы боевики применили по защитникам Новолуганского и Троицкого. Кроме этого, из минометов калибра 82 мм огонь велся по нашим позициям в Новоселовке, из вооружения БМП – вблизи Крымского и Троицкого, гранатометов – около Валуйского, крупнокалиберных пулеметов – в районе Станицы Луганской, Крымского и Новоселовки, а снайперского оружия - под Новгородским.

В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов получили ранения. Еще двое наших защитников – получили боевые травмирования. Пострадавших военнослужащих доставили в лечебные учреждения, где им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.