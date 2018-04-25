Вчера вечером в Днепровском районе Херсона неизвестный злоумышленник убил мужчину и ранил его охранника, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

По данным местных СМИ, убитым оказался известный в городе бизнесмен Игорь Пащенко.

В полиции отметили, что в 19:25 в «Единый центр 102» полиции Херсонщины позвонил житель областного центра. Мужчина рассказал, что 5 минут назад неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в 49-летнего соседа заявителя и его знакомого. В результате происшествия один человек от полученных огнестрельных ранений погиб на месте происшествия, второго пострадавшего доставили в больницу.

Полицейские предварительно установили, что неизвестный злоумышленник произвел несколько выстрелов из пистолета, после чего скрылся. По указанию и.о. начальника полиции Херсонщины Николая Вербицкого был введен в действие полицейский оперативный план «Сирена».

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия.