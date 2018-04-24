Страны Запада нашли механизм блокировки вето России в Совете Безопасности ООН по Сирии.

Речь идет о резолюции «Единство ради мира», принятой в 1950 году. Этот документ принимали на тот случай, если Совбез ООН не сможет реализовывать свои полномочия в сфере безопасности из-за споров постоянных членов, пишет во вторник, 24 апреля, британская газета The Guardian, которую цитирует DW.

По данным издания, резолюция позволяет девяти из 15 членов Совета безопасности ООН обойти вето и вынести любой вопрос на всеобщее голосование в Генассамблее ООН, насчитывающей 193 государства-члена. Для принятия решения необходимы две трети голосов Генассамблеи.

До сих пор Россия 11 раз пользовалась правом вето в Совбезе ООН, блокируя проекты резолюций по Сирии.

Активность государств Запада усилилась после вероятной химической атаки в сирийском городе Дума, которая состоялась в ночь на 7 апреля. По данным гуманитарных организаций, вертолет сбросил бочковой бомбу с химикатами на город. Десятки людей погибли, а еще сотни обратились в больницы.

Напомним, Президент Петр Порошенко требует лишить РФ права вето в Совбезе ООН.