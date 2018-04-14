Президент Петр Порошенко убежден, что Организация Объединенных Наций требует скорейшего реформирования, а другие оборонные союзы мира должны быть усилены. Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«ООН требует немедленного реформирования. Лишить права вето страну-агрессора. И второй вопрос, что нам нужно повысить эффективность других безопасности союзов, в том числе НАТО. В том числе и шире открыть двери для Украины в это объединение», - заявил Президент.

Порошенко отметил, что такая необходимость вызвана дерзким пренебрежением Россией международным правом и нарушением ею принципов безопасности, которым следовали страны, и блокировкой страной-агрессором расследования преступлений против человечества.

В частности, Президент напомнил о последних событиях в Сирии, где произошло применение химического оружия сирийской армией Башара Асада «с помощью Российской Федерации, которая координировала, а, возможно, и принимала участие в этом преступлении», что было подтверждено документами, которые выносились США и Великобританией на заседание Совета безопасности ООН.

«Применение химического оружия противоречит всем конвенциям ООН, очень опасно и является де-факто применением оружия массового поражения», - подчеркнул он.

Не менее угрожающим Глава государства назвал тот факт, что Россия применяет химическое оружие не только в Сирии. «Впервые за много лет химическое оружие Российской Федерацией было применено в Европе», - акцентировал он, отметив, что речь идет о покушении на убийство бывшего сотрудника Главного разведывательного управления РФ Скрипаля, во время которого был использован яд, который, по утверждению Великобритании, происходит с России. «Есть официальное заключение международной экспертной лаборатории, которая уполномочена давать эти и подобные выводы, где утверждается, что это тот вид яда, который отмечала Великобритания», - констатировал Порошенко.

Президент напомнил, что на такое ​​вызывающее поведение мир и наша страна дали ответ - выслали российских дипломатов и применили очередные санкции не только в отношении российских компаний, но и отдельных лиц. «Этот знак солидарности Украины был очень высоко оценен нашими партнерами. Это адекватная реакция на те события, которые произошли», - сказал Глава государства.