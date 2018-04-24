Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об очевидной «русофобской подоплеке» на встрече глав МИД государств Большой семерки в Торонто.



«Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна», — приводит слова Лаврова РИА Новости.

По его словам, по русофобской линии пошли и те страны «семерки», которые заверяют Москву, что они не разделяют попыток изолировать Россию.

«Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер», — отметил Лавров.

Как сообщал ForUm, страны Большой семерки решили создать специальную группу для обсуждения поведения России.

