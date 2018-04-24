также в разделеМир
В Ереване скончался участник митинга 15
США поставили Дерипаске условие снятия санкций с «Русала» 35
В РФ прокомментировали отставку Саргсяна 62
Автомобиль наехал на пешеходов в Торонто: десять погибших 37
Обвиняемому в парижских терактах дали 20 лет по другому делу 25
Президент Армении принял отставку правительства 35
Назначен и.о. премьер-министра Армении 47
Названы имена 5 депутатов ПАСЕ, упомянутых в отчете о коррупции 43
Караджич обжалует 40-летний приговор Гаагского трибунала 145
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали родителями в третий раз 75
На фоне массовых протестов премьер Армении подал в отставку 191
Лидера армянской оппозиции выпустили на свободу 59
К протестам в Армении присоединились военные 121
В РФ начали блокировать YouTube 60
У герцогини Кембриджской начались роды 92
В Армении возобновились акции протеста 65
В США голый мужчина застрелил в кафе четырех человек 80
Германия исключила возвращение РФ в G8 63

Страны Большой семерки решили создать специальную группу для обсуждения поведения России.

Об этом рассказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время саммита глав МИД G7 в Торонто, передает Укринформ.

«Мы решили создать группу в рамках G7, которая будет анализировать поведение России во всех ее проявлениях: кибервойна, дезинформация, попытки убийства – что угодно, чтобы коллективно найти на это ответ», - сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что России сейчас очень хорошо удается сеять раздор в мировом сообществе. «Сейчас Россия невероятно разумно пытается запутать и посеять сомнение, поставляя фейковые новости и «мутя воду». Думаю, для G7 есть роль в прояснении нашей коллективной позиции относительно злостного поведения России», - отметил министр.

Джонсон добавил, что во время саммита министрам удалось «очень хорошо поговорить о России».

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что члены «Большой семерки» согласились объединить усилия, чтобы помочь Украине в противостоянии российской агрессии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги