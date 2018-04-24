Страны Большой семерки решили создать специальную группу для обсуждения поведения России.

Об этом рассказал министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время саммита глав МИД G7 в Торонто, передает Укринформ.

«Мы решили создать группу в рамках G7, которая будет анализировать поведение России во всех ее проявлениях: кибервойна, дезинформация, попытки убийства – что угодно, чтобы коллективно найти на это ответ», - сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что России сейчас очень хорошо удается сеять раздор в мировом сообществе. «Сейчас Россия невероятно разумно пытается запутать и посеять сомнение, поставляя фейковые новости и «мутя воду». Думаю, для G7 есть роль в прояснении нашей коллективной позиции относительно злостного поведения России», - отметил министр.

Джонсон добавил, что во время саммита министрам удалось «очень хорошо поговорить о России».

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что члены «Большой семерки» согласились объединить усилия, чтобы помочь Украине в противостоянии российской агрессии.