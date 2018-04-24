Минфин США продлил период, в течение которого американские граждане и компании должны завершить все контракты с попавшим под санкции «Русалом».

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) выдало лицензию, согласно которой операции с компанией Олега Дерипаски должны быть завершены до 23 октября. Ранее сроком завершения или отмены сделок было 5 июня, предает Русская служба ВВС.

Кроме того, в пояснениях к санкционным документам говорится, что с «Русала» могут быть сняты санкции, если Дерипаска, в отношении которого введены персональные санкции, откажется от контроля над компанией.

Американские санкции введены против Дерипаски и восьми контролируемых им компаний, «Русал» - главный актив миллиардера. Однако у него и сейчас нет контрольного пакета в компании.

Дерипаска контролирует 48,13% «Русала», пишет Интерфакс. Он мог увеличить долю до 56,88% после конвертации 8,75% акций «Русала», принадлежащих Glencore, но после введения санкций Glencore отказалась от сделки, уточняет агентство.

Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, чьи слова приводятся в документах OFAC, «Русал» попал под санкции из-за Дерипаски, и американское правительство не собиралось вредить людям, работающим на компанию.

Американские власти собираются рассмотреть ходатайство «Русала» об исключении из санкционного списка в период до конца октября.

Напомним, США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.

Санкции предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с американскими гражданами, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами. Кроме того, компании, попавшие под санкции, не могут осуществлять операции в долларах.

Сильнее всего от новых санкций пострадал Олег Дерипаска. Помимо того, что в отношении него введены персональные санкции, в список попали восемь связанных с ним компаний, в том числе подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал».

После ввода санкций акции «Русала» на Московской бирже обвалились на 56%

Украина введет санкции против Дерипаски и других российских олигархов, которые принимают участие в активной работе в Крыму и в поставках оружия российским вооруженным силам, заявил Президент Петр Порошенко.