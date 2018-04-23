Благодаря усиленным мерам Министерства юстиции по ликвидации задолженности по зарплате на украинских предприятиях взыскано 38,7 миллиона гривен для 2638 сотрудников, сообщил глава ведомства Павел Петренко.

«Минюст всеми возможными законными способами оказывает давление на недобросовестных работодателей. В апреле в наиболее проблемных регионах Украины начали свою работу мобильные группы Минюста по ликвидации задолженностей по выплате зарплаты. Уже есть первые результаты их работы: взыскано 38,7 млн грн в пользу 2638 работников», - написал он в Facebook.

По данным Петренко, долги ликвидированы на двух заводах Дмитрия Фирташа – «Северодонецкое объединение «Азот» - 21,6 млн и «Ривнеазот» - 3,7 млн грн.

В пользу 118 работников «Лисичанскугля» взыскано 2,5 млн гривен.

Напомним, со 2 апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в шести городах – в Харькове, Днипре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецке и Северодонецке. До конца апреля аналогичные мобильные группы заработают в Ривном, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне.

Они будут проводить регулярную проверку состояния выполнения судебных решений по оплате труда предприятиями.