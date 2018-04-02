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В наиболее проблемных регионах Украины начали свою работу мобильные группы по ликвидации задолженности по выплате заработной платы. Об этом заявила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, сообщает пресс-служба Минюста.

«Со 2 апреля начали работать мобильные группы по ликвидации задолженности по зарплате в шести городах Украины, а именно в Харькове, Днипре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецке и Северодонецке. До конца апреля аналогичные мобильные группы заработают в Ривном, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне. Мобильные группы будут проводить регулярную проверку состояния выполнения судебных решений по оплате труда предприятиями», - отметила Глущенко.

Она добавила, что создание мобильных групп является последовательным и логическим продолжением работы Министерства юстиции в направлении существенного улучшения в Украине ситуации с исполнением судебных решений.

«Поскольку работа аналогичных мобильных групп по взысканию задолженности по алиментам доказала свою эффективность, было принято решение применить такой метод воздействия и к должникам по выплате заработной платы», - подчеркнула Глущенко.
ForUm

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