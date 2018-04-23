Члены «Большой семерки» согласились объединить усилия, чтобы помочь Украине в противостоянии российской агрессии.

Об этом по итогам участия в специальной сессии саммита министров иностранных дел стран G7 рассказал глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает Укринформ.

«Главным итогом я вижу то, что агрессию против Украины они расценивают как агрессию против всего цивилизованного мира. Это было очень четко сказано всеми участниками, а не прозвучало отдельной репликой. Мы также договорились работать вместе, чтобы эту агрессию отражать», - сказал Климкин.

Он подчеркнул, что министры понимают: Россия продолжит дестабилизировать Украину, поэтому помощь нашему государству критически важна для всей «семерки».

По словам украинского министра, во время встречи говорилось также о содействии «Большой семерки» в реформировании Украины.

«Мы договорились поразмышлять над некоторыми форматами, как увеличить роль Семерки и относительно отражения этих угроз, и относительно дальнейшего содействия в реформах. Там звучали некоторые идеи, которые я пока не могу озвучить, потому что они находятся на рассмотрении у председательства, но за пару месяцев, когда их проработают, должно было б быть продвижение», - отметил глава украинской дипломатии.

Климкин добавил, что «дискуссия была действительно суперовая».

Напомним, ранее заявил, что страны «Большой семерки» воспринимают Украину как неотъемлемую часть свободного мира.

Страны G7 выступили за сохранение санкций против России за ее незаконные действия в отношении Украины.