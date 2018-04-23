YouTube перестал открываться в Центральной России, на юге страны, а также на Урале, в Поволжье и ряде регионов Сибири.

Проблемы с доступом наблюдаются в том числе в Москве и Петербурге, сообщает «Сноб».

Пользователи сообщают о недоступности YouTube с воскресенья, 22 апреля, то есть с момента, когда Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса Google. Больше всего отчетов о сбое в работе YouTube поступило днем-вечером 22 апреля, а также утром 23 апреля.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

С 16 апреля Роскомнадзор блокирует в России Telegram. Под блокировку попали около 18 миллионов IP-адресов, связанных с Amazon, Google и другими мировыми компаниями. Из-за действий Роскомнадзора в работе популярных приложений и интернет-сервисов произошли сбои.