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Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует девальвацию гривны на конец 2018 года до уровня 29,5 UAH/USD при росте ВВП 3,1%.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

При этом курс гривны на конец следующего года прогнозируется на уровне 30,5 UAH/USD.

Ожидается, что в 2020 и 2021 годах будет ревальвация до уровня 29,8-28,8 UAH/USD соответственно.

Рост ВВП в 2019-2021 годах замедлится до 2,9%.

При этом инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 8,9%, в 2019 - 7,5%, а в 2020-2021 годах - 7%.

Напомним, международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне B-/B с прогнозом «стабильный»
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