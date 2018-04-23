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В Страсбурге стартует сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Завершится она в пятницу, 27 апреля, сообщает УНИАН.

Трансляция из сессионного зала ПАСЕ начнется в понедельник, 23 апреля, в 12.30 по киевскому времени. В понедельник, 23 апреля, запланировано проведение срочных дебатов.

Как сообщается, среди тем, представленных для рассмотрения: «Незаконные выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым: нарушение прав человека», а также «Рост антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе: угроза европейским ценностям», «Копенгагенская декларация (относительно реформирования механизма Конвенции о защите прав человека – 24), оценка и выполнение».

Также сегодня перед делегатами в ПАСЕ выступит президент Ассамблеи Микеле Николетти.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

Верховная Рада признала нелегитимными «выборы» в Крыму и городе Севастополь.

Также в ВР зарегистрирован президентский законопроект №8297, который предусматривает лишение украинского гражданства за участие в голосовании во время так называемых «выборов» в Крыму. 
ForUm

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