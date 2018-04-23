В Страсбурге стартует сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Завершится она в пятницу, 27 апреля, сообщает УНИАН.
Трансляция из сессионного зала ПАСЕ начнется в понедельник, 23 апреля, в 12.30 по киевскому времени. В понедельник, 23 апреля, запланировано проведение срочных дебатов.
Как сообщается, среди тем, представленных для рассмотрения: «Незаконные выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым: нарушение прав человека», а также «Рост антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе: угроза европейским ценностям», «Копенгагенская декларация (относительно реформирования механизма Конвенции о защите прав человека – 24), оценка и выполнение».
Также сегодня перед делегатами в ПАСЕ выступит президент Ассамблеи Микеле Николетти.
Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.
Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.
Верховная Рада признала нелегитимными «выборы» в Крыму и городе Севастополь.
Также в ВР зарегистрирован президентский законопроект №8297, который предусматривает лишение украинского гражданства за участие в голосовании во время так называемых «выборов» в Крыму.
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