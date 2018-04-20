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В Верховной Раде зарегистрирован президентский законопроект №8297, который предусматривает лишение украинского гражданства за участие в голосовании во время так называемых «выборов» на территории аннексированного Крыма. Документ размещен на сайте парламента, сообщает 112 Украина.

Согласно предложенным изменениям, получение российского паспорта жителем Крыма вследствие аннексии полуострова - это не добровольное получение украинцем другого гражданства. Но если житель Крыма принял участие в голосовании на так называемых «выборах», которые проводила Российская Федерация на территории Крыма - считается, что украинец приобрел другое гражданство добровольно.

Кроме того, участие в таких выборах - это основание для лишения украинского гражданства. Такая норма касается всех граждан Украины, которые воспользовались избирательным или иным правом, предоставленным другим гражданством.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

Верховная Рада признала нелегитимными «выборы» в Крыму и городе Севастополь.

 
ForUm

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