Министр финансов Александр Данилюк и вице-президент Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога, финансовой стабильности, финансовых услуг и Союза рынков капитала Валдис Домбровскис обсудили условия предоставления Украине четвертой макрофинансовой помощи ЕС, сообщает пресс-служба Минфина.

Стороны подчеркнули, что эти условия будут соответствовать приоритетам развития украинской экономики и будут направлены на укрепление финансовой и экономической стабильности нашей страны, преодоление коррупции и продолжение воплощения структурных реформ.

«Мы постоянно получаем большую поддержку ЕС на пути превращения Украины в страну с устойчивой экономикой и стабильной финансовой системой. Недавнее одобрение Европейской комиссией четвертой программы макрофинансовой помощи является чрезвычайно важным шагом в поддержке нашими европейскими партнерами реформ в стране», - отметил Данилюк.

Домбровскис в свою очередь отметил, что Европейская комиссия положительно оценивает изменения в Украине, произошедшие за последние годы. При этом он подчеркнул, что Украине необходимо завершить ряд важных реформ, которые дадут толчок развитию экономики и усилят борьбу с коррупцией.

Напомним, 9 марта Европейская комиссия утвердила предложение о новой программе макрофинансовой помощи (MFA) для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявила, что первый транш новой программы состоится до конца этого года.