В райцентре Борзна Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку, после чего протаранил мостовое ограждение и слетел в реку, сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

При осмотре места происшествия полицейские установили, что водитель грузовика, двигаясь по городу Борзна и приближаясь к мосту через реку, выехал на встречную полосу, чтобы «вписать» свое длинное транспортное средство в поворот. Среди поворота водитель увидел перед своим автомобилем велосипедистку и начал маневрировать, пытаясь избежать столкновения. Однако это ему не удалось, женщина на велосипеде от удара погибла.

Между тем крупногабаритный тяжелый автомобиль фактически потерял управляемость. Попытки водителя, маневрируя, стабилизировать движение оказались напрасными. Фура сбила перила мостового ограждения и влетела в реку.

Вследствие этого ДТП водитель грузовика также погиб.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).