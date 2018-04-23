также в разделеМир
В Армении возобновились акции протеста 30
В США голый мужчина застрелил в кафе 4 человек 30
Германия исключила возвращение РФ в G8 26
Гутерриш: ООН не может остановить войну в Сирии 26
В ПАСЕ подтвердили коррупцию со стороны Азербайджана 19
СМИ: США намерены оставить авианосец в Средиземном море 82
В Кабуле в результате теракта погибли более 30 человек 51
В Армении задержан лидер протестного движения, начался разгон митингующих 84
Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США 57
Премьер Армении назвал условия своей отставки 55
КНДР пригласили подписать договор о запрете ядерных испытаний 54
Полиция Армении пригрозила разогнать протестные акции 44
Британские спецслужбы установили подозреваемых в покушении на Скрипаля 122
В возрасте 28 лет скончался всемирно известный шведский ди-джей Avicii 62
КНДР замораживает ядерные испытания и закрывает полигон 51
Демпартия США обвинила штаб Трампа в сговоре с РФ 51
Протестующие вновь перекрывают движение в столице Армении 57
В Австрии столкнулись поезда: около 40 пострадавших 61

Количество жертв теракта, который произошел 22 апреля в центре регистрации избирателей в Кабуле, выросло до 57 человек.

Обновленные данные обнародовало Министерство здравоохранения Афганистана.

Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Получили травмы разной тяжести, по данным министерства, еще 119 человек. При этом сотрудники ведомства не исключают, что «число погибших может возрасти».

Напомним, что взрыв бомбы, которую принес террорист-смертник, прогремел 22 апреля в 10:00 по местному времени в районе Дашти-э-Барч.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги