Количество жертв теракта, который произошел 22 апреля в центре регистрации избирателей в Кабуле, выросло до 57 человек.

Обновленные данные обнародовало Министерство здравоохранения Афганистана.

Ранее сообщалось о 31 погибшем.

Получили травмы разной тяжести, по данным министерства, еще 119 человек. При этом сотрудники ведомства не исключают, что «число погибших может возрасти».

Напомним, что взрыв бомбы, которую принес террорист-смертник, прогремел 22 апреля в 10:00 по местному времени в районе Дашти-э-Барч.