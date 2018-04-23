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За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 30 обстрелов позиций украинских защитников, применяя запрещенные Минскими соглашениями оружие.

В частности, на луганском направлении из запрещенных 120-миллиметровых минометов агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Новгородского и Луганского. Кроме этого, Под Новгородским, Новоселовкой и Троицким оккупанты применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем –- в районе Троицкого, Луганского и Новоселовки, крупнокалиберные пулеметы – по защитникам Луганского и Троицкого, а вооружение БМП и стрелковое оружие – по украинским позициям под Новгородским.

На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор вел огонь по нашим укреплениям вблизи Талаковки. Также гранатометы различных систем и стрелковое оружие оккупанты применили по защитникам Авдеевки, шахты «Бутовка», Марьинки и Водяного, крупнокалиберные пулеметы - под Павлополем, Гнутово, Красногоровкой и Широкино, а стрелковое оружие - неподалеку Каменки. Кроме этого, по украинским позициям в районе Павлополя и Новотроицкого велся снайперский огонь.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Напомним, за сутки, 21 апреля, российско-оккупационные войска совершили 47 обстрелов позиций наших защитников.
ForUm

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