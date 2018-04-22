За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 47 обстрелов позиций наших защитников, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие, сообщает пресс-центр АТО.

В частности, на донецком направлении из запрещенных 120-мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли наши опорные пункты в районе Павлополя и Пищевика. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхнеторецкого, Водяного, Ломакино и Невельского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Пищевика, Новотроицкого, Черненко, Гнутово и Талаковки. Кроме этого, возле Павлополя и Талаковки агрессор применил БМП, стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Красногоровка, Лебединского, Широкино и Шахты «Бутовка», а по защитникам Павлополя и Новотроицкого - велся снайперский огонь.

На луганском направлении запрещенные 120 мм минометы враг применил по украинским позициям вблизи Новоалександровки, Катериновки и Зайцево. Из минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Крымского, Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцево. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Крымского и Луганского, из гранатометов - неподалеку Зайцево, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - под Новоселовкой.

В результате боевых действий, к сожалению, один защитник Украины погиб. Двое наших воинов - получили ранения. Еще двое украинских военнослужащих - получили боевые травмирования. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь.

Наполним, за сутки, 20 преля, боевики российско-оккупационных войск осуществили 36 обстрелов.