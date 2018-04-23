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Страны «Большой семерки» воспринимают Украину как неотъемлемую часть свободного мира. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, который принял участие в специальном заседании, посвященном ситуации в Украине, в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

В ходе специальной сессии был обсужден вопрос о новых вызовах, которые несет гибридная российская агрессия, необходимости сохранения суверенитета и восстановления территориальной целостности нашего государства, сохранения санкционного давления на Россию и поддержки реформ в Украине.

Министры также обсудили перспективы миротворческой миссии на Донбассе.

«Украину воспринимают как неотъемлемую часть свободного мира, общего демократического пространства. Наши партнеры по «Большой семерку атаку на Украину видят как атаку на этот свободный, демократический мир», – подчеркнул он.

Находясь в Торонто, Климкин провел также ряд переговоров с иностранными коллегами: и.о. государственного секретаря США Джоном Салливаном, министром иностранных дел Германии Гайко Маасом, министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Во время встречи с лидерами украинской общины были обсуждены дальнейшие шаги, направленные на консолидацию международного сообщества по поддержке нашего государства и противодействия агрессии РФ.
ForUm

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