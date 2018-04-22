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СММ ОБСЕ планирует выставить пункт наблюдения возле Донецкой фильтровальной станции, Об этом сообщает в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

«По информации КП «Вода Донбасса» восстановление работы Донецкой фильтровальной станции запланировано на 22.04. ОБСЕ планирует выставить пункт наблюдения со стороны горловской трассы, который будет следить за ситуацией с 9:.00 до 16:00 ежедневно», – сказано в сообщении.

Напомним, 18 апреля в 15:00 была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Штаб АТО назвал ситуацию специально инсценированнойглаварями оккупационной администрации РФ.
ForUm

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