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В январе-марте 2018 года объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг уменьшился на 77,2% до 471,1 млн гривен по сравнению с январем-мартом 2017 года.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой Государственная служба статистики.

В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 315,6 млн гривен, в сельских населенных пунктах - 155,5 млн гривен (1 361,5 млн гривен и 704,2 млн гривен соответственно за аналогичный период 2017 года).

Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в марте 2018 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 62% и составил 480,8 гривен.

Всего в январе-марте 2018 года за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 627,7 тыс. домохозяйств, что в 1,9 раза меньше по сравнению с январем-мартом 2017 года (из них на городские населенные пункты приходится 46,9% обращений).

В марте субсидии на оплату услуг ЖКХ получили 6 597,1 тыс. домохозяйств.

Напомним, Кабинет Министров Украины утвердил положение о едином государственном реестре получателей субсидий.
ForUm

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