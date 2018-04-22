также в разделеЭкономика
Объем субсидий на коммуналку сократился почти в два раза 27
Китай занял второе место по товарообороту с Украиной 152
МВФ: Цены на энергоресурсы в Украине снова стали политическим вопросом 74
«Нафтогаз»: Обращение «Газпрома» в арбитраж не останавливает действие контрактов 64
«Нафтогаз» снова повышает цены на газ для промышленности 57
«Газпром» направил в Стокгольм документы для разрыва контрактов с «Нафтогазом» 67
Гройсман назвал главную экономическую проблему Украины 109
После майских праздников могут подорожать билеты на поезда 36
Загородний: Повторить украинское «экономическое чудо» начала 2000-х возможно 59
В «Укравтодоре» рассказали, когда откажутся от ямочного ремонта 55
МВФ не видит возможностей для повышения «минималки» 74
«Укртрансгаз» оценили в 328 миллиардов 65
Железнодорожные вокзалы передадут в концессию 104
Рева: 40% украинской экономики находится в тени 45
В Украине возобновили работу антирейдерские штабы 41
Кабмин увеличил квоту на прием мигрантов почти вдвое 53
«Бензиновое дело»: «Нефтегазовая ассоциация» препятствовала АМКУ 39
Кабмин утвердил бюджетную резолюцию: В 2019 году прогнозируют 30,5 гривни за доллар 53

Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала «Фокус» по итогам 2017 вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого составляет 3,1 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу, как и год назад, второе, третье и четвертое место занимают совладельцы группы «Приват» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (1,6 и 1,5 млрд долларов), Виктор Пинчук (1,4 млрд долларов) соответственно, сообщает «Экономическая правда».

На пятую строчку поднялся владелец Ferrexpo - миллиардер Константин Жеваго.

Шестую позицию, как и в прошлом году, занимает владелец «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк - его состояние оценили в 900 млн долларов.

С пятого на седьмое место опустился владелец «Кернел Групп» Андрей Веревский с 785 миллионами долларов.

На восьмое место поднялся владелец «Смартхолдинг» Вадим Новинский. Его состояние оценивается в 734 миллиона.

На девятую позицию опустился владелец DCH Group Александр Ярославский – 645 млн долларов, а на 10 строчке оказался владелец Group DF Дмитрий Фирташ – 640 млн.

Президент Украины Петр Порошенко выбыл из топ-10 и занимает 11 место с состоянием в 542 млн долларов.

Напомним, семеро украинцев попали в рейтинг самых богатых людей мира, который ежегодно составляет американский журнал Forbes. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги