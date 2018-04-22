Рейтинг 100 самых богатых людей Украины по версии журнала «Фокус» по итогам 2017 вновь возглавил владелец группы СКМ Ринат Ахметов, состояние которого составляет 3,1 миллиарда долларов.

Согласно рейтингу, как и год назад, второе, третье и четвертое место занимают совладельцы группы «Приват» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов (1,6 и 1,5 млрд долларов), Виктор Пинчук (1,4 млрд долларов) соответственно, сообщает «Экономическая правда».

На пятую строчку поднялся владелец Ferrexpo - миллиардер Константин Жеваго.

Шестую позицию, как и в прошлом году, занимает владелец «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк - его состояние оценили в 900 млн долларов.

С пятого на седьмое место опустился владелец «Кернел Групп» Андрей Веревский с 785 миллионами долларов.

На восьмое место поднялся владелец «Смартхолдинг» Вадим Новинский. Его состояние оценивается в 734 миллиона.

На девятую позицию опустился владелец DCH Group Александр Ярославский – 645 млн долларов, а на 10 строчке оказался владелец Group DF Дмитрий Фирташ – 640 млн.

Президент Украины Петр Порошенко выбыл из топ-10 и занимает 11 место с состоянием в 542 млн долларов.

Напомним, семеро украинцев попали в рейтинг самых богатых людей мира, который ежегодно составляет американский журнал Forbes.