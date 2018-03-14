Кабинет Министров Украины утвердил положение о едином государственном реестре получателей субсидий, сообщает Министерство социальной политики.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 14 марта.

Отмечается, что ведение реестра возложено на Минсоцполитики.

По данным министерства, единый государственный реестр получателей жилищных субсидий создан в Украине впервые в истории украинской независимости. Доступ к реестру будет открыт только для Минсоцполитики и местных органов социальной защиты населения для назначения субсидий.

Регистрация субсидиантов позволит эффективно контролировать каждую гривню, выделенную из государственного бюджета на помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысит адресность помощи и повысить эффективность программы субсидий.