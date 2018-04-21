В Москве завершили уничтожение Библиотеки украинской литературы.

Как передает УНИАН, на этой неделе из здания, где ранее находилась библиотека, исчезла вывеска. Когда именно сняли вывеску, не понятно, но, по словам бывших сотрудников, еще неделю назад на доме по адресу Трифоновская, 61 была надпись: «Библиотека украинской литературы».

Кроме того, заблокирован сайт библиотеки. При попытке зайти на сайт по адресу mosbul.ru появляется надпись: «Извините, но в данный момент сайт закрыт на реконструкцию».

По данным агентства, здание библиотеки передано Департаменту спорта российской столицы, где будет размещен Центр развития туризма Москвы.

Вместе с тем, как сообщил адвокат Иван Павлов, который представляет интересы бывшего директора библиотеки Натальи Шариной, 24 апреля Мосгорсуд в 15:00 продолжит рассматривать апелляцию защиты на приговор Шариной, обвиняемой в растрате денег и распространении экстремистской литературы. На следующем заседании ожидается выступление государственного обвинителя и самой Шариной.

Де-факто библиотека прекратила свою работу еще год назад и оставалась только вывеска. Часть фондов учреждения была отправлена в Библиотеку иностранной литературы, часть выбросили.

Как сообщил один из сотрудников библиотеки, после репрессий против библиотеки, осуждения Шариной, розыска следователями читателей за интерес к «экстремистской» и «националистической» литературе в читальные залы перестали заходить посетители. Последних двух библиотекарей уволили 1 марта этого года.

Ранее сообщилось, что в сентябре 2017 года из библиотек вывезли все книги.

Напомним, 28 октября 2015 года сотрудники правоохранительных органов РФ провели обыск в здании Библиотеки украинской литературы в Москве.

В этот же день директор библиотеки Наталья Шарина была задержана.

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

30 октября Таганский суд Москвы санкционировал домашний арест Шариной.

В апреле 2016 года против Шариной открыли второе уголовное дело - по обвинению в растрате.

5 июня Мещанский суд Москвы приговорил Шарину к 4 годам лишения свободы условно по уголовному делу об экстремизме и растрате.