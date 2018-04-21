По разным данным, на Закарпатье Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов украинским гражданам венгерского происхождения. Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

«По разным данным, в том числе венгерскими, венгерских паспортов больше 100 тыс. выдано», – отметил он.

По словам Бондара, эти паспорта выдавались в основном до момента получения Украиной безвизового режима с ЕС.

«Привлекательность этого паспорта была практической - можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или и дальше. А теперь посчитаем, что достигла Венгрия, раздавая паспорта украинским гражданам венгерского происхождения? По разным оценкам, от 30 до 40 тыс. трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли», – подчеркнул он.

Напомним, посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, комментируя информацию о том, добивается ли Венгрия автономии в Закарпатской области Украины, выдавая венгерские паспорта нацменьшинству и финансируя там инфраструктурные проекты, заявил, что в автономии ничего плохого нет.

В ответ на этом в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что посол Венгрии превысил свои дипломатические полномочия.