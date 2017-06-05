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Мещанский суд Москвы приговорил бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину к 4 годам лишения свободы условно по уголовному делу об экстремизме и растрате.

Шарину обвиняют в распространении ряда книг, которые, по мнению следствия, разжигают ненависть к России.

Согласно приговору суда, экс-директор «совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Прокурор Людмила Баландина просила суд приговорить 59-летнюю Шарину к пяти годам заключения условно в связи с тем, что она привлекается к уголовной ответственности впервые, а также учитывая ее возраст, сообщает Би-би-си.

Кроме того, гособвинитель просила запретить Шариной занимать должности, связанные с общественно-политической деятельностью, сроком на три года.

Защита Шариной просила полностью оправдать ее по всем эпизодам.

Напомним, 28 октября 2015 года сотрудники правоохранительных органов РФ провели обыск в здании Библиотеки украинской литературы в Москве.

В этот же день директор библиотеки Наталья Шарина была задержана.

Поводом для возбуждения дела, согласно заявлениям СКР, стало распространение среди посетителей библиотеки издания Дмитрия Корчинского, которое было признано судом экстремистским материалом и запрещено к использованию.

30 октября Таганский суд Москвы санкционировал домашний арест Шариной.

В апреле 2016 года против Шариной открыли второе уголовное дело - по обвинению в растрате.
ForUm

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