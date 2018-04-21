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Государственный департамент США провел исследование, которое подтвердило, что в Украине продолжают наблюдаться нарушения прав человека, злоупотребления, связанные с коррупцией среди чиновников и цензура.

Об этом говорится в докладе Госдепа США по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года.

Документ опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства США, сообщает 24 канал.

В докладе говорится, что наиболее существенными проблемами в отношении прав человека являются незаконные казни, пытки и политически мотивированные исчезновения в оккупированных районах Донбасса.

Упоминаются также опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания, произвольные аресты и задержания, ограничения передвижения и оказание гуманитарной помощи в регионе и отсутствие независимых судов.

Среди основных злоупотреблений в Украине называют «широкомасштабную коррупцию на правительственном уровне, цензуру, блокирование веб-сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств и лиц ЛГБТ-сообщества».

В отчете также упоминается, что правительство не предпринимает должных мер для преследования или наказания большинства чиновников-коррупционеров, которые оставляют безнаказанными.

Отдельно в документе значится нарушение прав человека в оккупированном Россией Крыму.

«Российская власть сохраняет контроль над вооруженными силами и силами безопасности, расположенными в Крыму. Службы безопасности РФ продолжают усиливать контроль над Крымом и ограничивать права человека», – говорится в документе.

В частности, среди серьезных нарушений называют: исчезновения и пытки людей, ненадлежащие условия содержания в тюрьмах, вывоз заключенных в РФ, произвольные аресты и задержания активистов, полное отсутствие независимых судов, наличие политических заключенных, а также нарушение прав приватности.

Госдеп констатирует, что в оккупированном Крыму присутствует жесткая цензура.
ForUm

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