В Долинской Кировоградской области возле железнодорожной произошел пожар в тепловозе, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, 21 апреля в 7:26 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре электрощитовой в дизельном тепловозе возле железнодорожной станции в городе Долинская Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги.

В ГосЧс подчеркнули, что в результате происшествия погибших и травмированных нет.

Силами спасателей в 07:34 пожар был локализован и в 08:25 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники 20-й Государственной пожарно-спасательной части Долинской и добровольная пожарная дружина ГП «Сантрейд».

Задержки в движении поездов нет, тепловоз находится на отдельной пути.

Причину пожара выясняют специалисты.