Всеволод Филимоненко, которого в июне прошлого года ударил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, пришел на заседании суда 19 апреля в боксерском шлеме.

На шее он также имел перечный баллончик и с собой принес две каллы, передает Украинская правда.

Сотрудник Нацгвардии, дежуривший в суде, просил Филимоненко сдать спецсредство на хранение, однако тот отказался и прошел в зал суда с баллончиком.

«Этот баллончик продается в обычном магазине, это перец. Я прихожу на каждое заседание с ним. Это четвертое уже», - сказал Филимоненко.

Хвилинне відео, яке чудово передає весь треш під час вчорашнього судового засідання. Сумно, коли прокурори реформованої прокуратури захищають ось такого "потерпілого журналіста". Прокурор Руснак, наприклад, мило посміхався, спостерігаючи за клоуном в шоломі. pic.twitter.com/5TRAVO9064 — ЦПК/Шабунін (@Shabunin) 20 апреля 2018 г.





«Молодую поросль коррупционную будут судить – Виталия Шабунина», - напевал он.

Филимоненко разложил на столе флаг ЕС и США, а Шабунину вручил две каллы «не потому, что ты политический труп, а потому, что мы европейцы, и я тебя люблю».

Он демонстративно ходил по залу, протяжно распевая свои заявления, и призывал Шабунина ударить его еще раз.

Потом заявил, что благодаря этому конфликту стал узнаваемым и добавил, что после суда обязательно поблагодарит за это Шабунина.

Сторона руководителя ЦПК просила привлечь в дело эксперта от «Института медиа права» Тараса Шевченко. Филимоненко называл его «обезьяной».

Примечательно, что защитники «пострадавшего» ни разу не сделали ему замечание за такое поведение.

Суд разрешил привлечь эксперта в дело, но в связи с тем, что сторона Филимоненко просила время на ознакомление с документами Шевченко, перенес заседание на 3 мая.

16 августа 2017 председателю общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину в Днепровском районном отделе полиции Киева объявили подозрение. Активиста подозревали в «умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести» (статья 122 Уголовного кодекса) гражданину Всеволоду Филимоненко, который называет себя журналистом.

В документе указано, что 8 июня 2017 у Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что «привело длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица». Это правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.



Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.

