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В ординаторской центральной городской больницы в контролируемом боевиками группировки «ЛНР» городе Антрацит утром 20 апреля произошел взрыв гранаты РГД-5. В результате инцидента множественные осколочные ранения получил заведующий реанимационным отделением центральной городской больницы, сообщает ЛИЦ.

У мужчины 1977 года рождения повреждены нижние конечности, указывают спасатели.

Ведется следствие.

Других подробностей сайт боевиков не приводтт.

Антрацит расположен в 70 километрах к югу от Луганска, город с 2014 года контролируют боевики.
ForUm

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