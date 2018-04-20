В ординаторской центральной городской больницы в контролируемом боевиками группировки «ЛНР» городе Антрацит утром 20 апреля произошел взрыв гранаты РГД-5. В результате инцидента множественные осколочные ранения получил заведующий реанимационным отделением центральной городской больницы, сообщает ЛИЦ.
У мужчины 1977 года рождения повреждены нижние конечности, указывают спасатели.
Ведется следствие.
Других подробностей сайт боевиков не приводтт.
Антрацит расположен в 70 километрах к югу от Луганска, город с 2014 года контролируют боевики.
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