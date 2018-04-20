Генеральная прокуратура обратилась во французские правоохранительные органы с запросом об экстрадиции подозреваемого в организации «титушек» гражданина Украины Армена Саркисяна.
Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.
«Отправили запрос 16 апреля», - сказал он.
По его словам, документы для экстрадиции были переведены и переданы французской стороне.
12 апреля появилась информация, что во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп «титушек» во время Революции Достоинства.
В то же время 13 апреля СМИ сообщили, что на них вышел сам Саркисян, и заверил, что информация о задержании является ошибкой, а сам он находится в России.
Нацполиция указывает фамилию задержанного – Саргасян, при этом в информации министра внутренних дел Арсена Авакова и народного депутата от «Народного фронта» Антона Геращенко он фигурирует как Саркисян.
Аваков напомнил, что украинские следователи считают Саркисяна одним из организаторов групп «титушек», которые нападали и убивали людей во время евромайдан. В частности, убийство журналиста Вячеслава Веремия осуществила именно группа Саркисяна. Недавно арестованный Юрий Крысин был его «подшефным».
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