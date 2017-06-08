Главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина облили из газового баллончика у Днепровского военкомата Киева. Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

Отмечается, что в военкомат Шабунин пришел после получения повестки, которую ему вчера вручали сразу шесть человек. Как он написал на своей странице в Фейсбуке, трое мужчин были одеты в военную форму, еще трое были в штатском.

Шабунин также пригласил журналистов присоединиться к посещению военкомата сегодня утром. По его словам, еще в 2000 году он признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья и такое усиленное внимание со стороны военкомата вызывает сомнения.

Когда Шабунин вышел из военкомата, к нему подбежал человек с камерой и начал спрашивать, зачем Шабунин ударил его коллегу, имея в виду помощника нардепа Сергея Мельничука Всеволода Филимоненко, который представляется журналистом издания «Голос народа».

Издание подчеркивает, что человек с камерой преследовал Шабунина и не давал возможности другим СМИ снимать и задавать вопросы. Журналисты попросили его стать в один уровень с остальными, чтобы записать рассказ активиста о том, что произошло в военкомате. Шабунин предложил присоединиться к журналистам и Филимоненко. Но тот начал демонстративно уходить от активиста. Шабунин двигался в сторону Филимоненко, который в этот момент достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунину.

На вопрос журналистов, зачем Филимоненко это сделал, мужчина заявил, что «оборонялся, останавливая опасного преступника».

«Он начал преследовать меня, желая ударить меня при большем количестве камер. Для того, чтобы остановить преступника, который хотел совершить преступление по ст. 171 Уголовного кодекса Украины, я применил разрешенное средство против него», - сказал он.

По его словам, перед визитом в военкомат он подошел к Шабунину с камерой и спросил, почему он боится воевать в АТО.

«Он стал говорить о некой девушке, которую я довел до слез. Он не дал мне договорить и ударил в лицо», - отметил Филимоненко.

Позже помощник нардепа обнародовал запись инцидента на своей странице в Facebook.

«Шабунин напал за вопрос «почему не воюешь в АТО?». Итог: предварительно надкол челюсти и сотрясение мозга. Сейчас госпитализирован», - говорится в сообщении Филимоненко.

Сам Шабунин отрицает, что нападал на Филимоненко.