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Президент Петр Порошенко поздравил всех львовян и западную Украину с тем, что компания-лоукост Ryanair начнет осуществлять рейсы с львовского аэропорта. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Для Киева это (приход Ryanair, - ред.) не является чрезвычайно важным. В Киеве работают много других лоукостов. Ключевая борьба была за то, чтобы привести Ryanair во Львов. Именно Львову сегодня это придаст значительное оживление ситуации, загрузит пассажиропоток, увеличит количество туристов из Европы во Львов. Львов действительно становится «туристической Меккой», - отметил Порошенко.

По его словам, если билеты покупать заранее, то цена на них будет составлять менее 20 евро. Он отметил, что Ryanair планирует этой осенью начать осуществлять рейсы из Украины, и не исключил, что это может произойти раньше. «Потому что во время обсуждения с президентом Ryanair, он сказал мне, что это ограничено поставками новых самолетов», - добавил Порошенко.

Как сообщал ForUm, международные аэропорты «Борисполь» (Киев) и «Львов» подписали договоры с ирландским лоу-костером Ryanair о начале полетов в Украину.
ForUm

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