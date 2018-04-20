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18 апреля в 20:30 в одной из палаток на полигоне «Широкий Лан» произошел разрыв колена искрогасителя. В результате травмирован военнослужащий, сообщает пресс-служба 28 бригады.

По данному факту назначено служебное расследование.

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Напомним, в ночь на 13 марта на общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при использовании печи в ночное время произошел пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке. В результате пожара один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени тяжести.
ForUm

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