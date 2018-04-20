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В рейтинге самых привлекательных гражданств Украина заняла 80-е место, поднявшись за год на 19 позиций, благодаря введению безвизового режима со странами Евросоюза.

Об этом говорится исследование компании Henley & Partners, сообщает Фокус.

Отмечается, что Украина могла бы занимать более высокое место, но этому препятствует наличие неподконтрольных регионов – отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Впервые за последние пять лет первое место в рейтинге Индекса гражданств мира (Quality of Nationality Index, QNI) досталось Франции, тогда как Германия опустилась на второе место. Страны в первой десятке практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Но Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место.

Замыкают список Афганистан и Сомали. Всего в рейтинге гражданств 209 стран.

При составлении рейтинга эксперты анализировали как внутренние факторы, свидетельствующие о том, благоприятна ли для получения гражданства та или иная страна, так и внешние.

К внутренним факторам относятся масштаб экономики страны, уровень развития человеческого потенциала; к внешним, в частности, - возможности кратковременных безвизовых поездок из этой страны за границу, безвизового проживания и работы за рубежом.

Так, указывают авторы исследования, предпочтительнее иметь гражданство в стране с высокой продолжительностью жизни, развитой системой образования, высоким уровнем благосостояния и т.д.

Напомним, украинский паспорт улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире.

 
ForUm

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