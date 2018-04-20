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Сегодня ночью в результате вражеского обстрела с БМП вблизи села Крымское Новоайдарского района погиб украинский военнослужащий. Еще один получил ранения, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Вражеский обстрел позиций украинских защитников вблизи Крымского унес жизни нашего земляка из Лисичанска. Еще один военнослужащий получил ранения. Искренне сочувствую родным и близким погибшего», - прокомментировал ситуацию председатель Луганской областной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз. Он также пожелал скорейшего выздоровления раненому военнослужащему, за жизнь которого сейчас борются врачи 59-го военного мобильного госпиталя.

Кроме того, за прошедшие сутки и после полуночи объединены российско-террористические бандформирования три раза нарушали «режим тишины» вдоль линии разграничения.

Так, в направлении пгт Станица Луганская и села Артема дважды велся обстрел из противотанковых и подствольных гранатометов.

По позициям сил АТО вблизи города Попасная применялась 122-мм артиллерия.

Украинские военные огонь не раскрывали.

Согласно сводке штаба АТО, за сутки на Донбассе ранены двое военных.

 
ForUm

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