Спасатели продолжают ликвидировать пожар в ресторанном комплексе «Боровик» в селе Новоселки Вышгородского района.

По данным ГосЧС, сообщение о возгорании в ресторане, на ул. Сосновая поступило в 06:16.

На месте происшествия спасатели установили, что горит кровля 2-этажного здания ресторанного комплекса на площади 400 кв.м. Тушение пожара осложняется тем, что пожарным пришлось осуществлять подвоз воды на расстояние более 2 км.

Пожар локализован в 07:53, ликвидация продолжается. К тушению привлечены 6 единиц техники и 33 человека личного состава.

Причина возникновения пожара устанавливается.