За прошедшие сутки боевики 35 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Вследствие вражеского огня двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям в Песках и Опытном. Также у районов Песок и Авдеевки военных обстреляны из минометов калибра 82 мм. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по украинским опорным пунктам вблизи Шахты «Бутовка», Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении из гранатометов агрессор открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Станица Луганская, Травневое и Артема.