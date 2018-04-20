также в разделеПроисшествия
Под Киевом горит ресторанный комплекс 15
В зоне АТО погиб военный из Луганщины 12
На Прикарпатье автобус съехал в кювет: есть жертвы 37
В Славянске тепловоз протаранил грузовик 59
На Закарпатье толпа едва не устроила самосуд над подростком, убившим сверстника 72
В Краматорске во дворе частного дома взорвалась граната 35
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП 72
Боевики за сутки совершили 50 обстрелов, ранены 2 военных 55
Остановлена работа ДФС: Авдеевка и часть Донецка остались без воды 68
В Одессе на пожаре погибла 4-летня девочка, еще трое – пострадали 38
Умер еще один пострадавший в ДТП в Кривом Роге 131
ДТП в Кривом Роге: Водителю Mazda сообщили о подозрении 131
В зоне АТО погиб военный, еще трое – ранены 59
Стрельба в Одессе: Полиция задержала группу лиц в балаклавах и бронежилетах 142
Сотрудники ДФС попали под обстрел: пятеро раненых 111
В Черкассах мужчина напал с ножом на полицейских 35
На Киевщине мужчина и женщина похитили из приюта четырех детей 88
Опубликованы видео с места смертельного ДТП в Кривом Роге 463

За прошедшие сутки боевики 35 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Вследствие вражеского огня двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов боевики вели огонь по укреплениям в Песках и Опытном. Также у районов Песок и Авдеевки военных обстреляны из минометов калибра 82 мм. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия огонь велся по украинским опорным пунктам вблизи Шахты «Бутовка», Водяного, Авдеевки, Лебединского и Каменки. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили неподалеку Марьинки, Пищевика и Гнутово.

На луганском направлении из гранатометов агрессор открывал огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Станица Луганская, Травневое и Артема.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги